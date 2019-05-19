محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب. ووثقت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول. شاهد.. أمطارٌ غزيرة تسيل الأودية وتشكّل شلالات بـ"بشائر عسير" سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-19 شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب. ووثقت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 10:55 PM شهدت مدينة البشائر، شمالي منطقة عسير، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية غزيرة، سالت على إثرها الأودية، وارتوت بها الشعاب. ووثقت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية، مقطع فيديو أظهر تشكّل الشلالات بمياه الأمطار وجريان الأودية بمياه السيول. ، شاهد.. أمطارٌ غزيرة تسيل الأودية وتشكّل شلالات بـ"بشائر عسير" ،

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