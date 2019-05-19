، شاهد.. السيول تعزل "بني يزيد" عن الليث بعد إغلاق الطريق المؤدي للمحافظة ،

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عزلت الأمطار والسيول التي شهدها مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر اليوم الأحد؛ الأهالي عن المحافظة بعد تشقق وإغلاق الطريق الذي يربطهم بالليث.
وتفصيلاً، شهد مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث أمطارًا غزيرة عصر اليوم؛ عقبها شلل تام للحركة، من جراء السيول التي جرفت الطريق الذي يربطهم بالمحافظة والذي شُيّد أجزاء منه في بطون الأودية.
وقال الأهالي إن ما زاد الأمر سوءًا هو افتقار الطريق للإنارة ما ضاعف الخطر على مرتاديه خصوصًا أن الطريق شهد انهيارات في أماكن مختلفة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى التابعة للمركز، حتى موعد نشر هذا الخبر.
وطالب الأهالي الجهة المختصة بضرورة فك الاحتجازات وإعادة فتح الطرق على وجه السرعة.
شاهد.. السيول تعزل "بني يزيد" عن الليث بعد إغلاق الطريق المؤدي للمحافظةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-19
عزلت الأمطار والسيول التي شهدها مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر اليوم الأحد؛ الأهالي عن المحافظة بعد تشقق وإغلاق الطريق الذي يربطهم بالليث.
وتفصيلاً، شهد مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث أمطارًا غزيرة عصر اليوم؛ عقبها شلل تام للحركة، من جراء السيول التي جرفت الطريق الذي يربطهم بالمحافظة والذي شُيّد أجزاء منه في بطون الأودية.
وقال الأهالي إن ما زاد الأمر سوءًا هو افتقار الطريق للإنارة ما ضاعف الخطر على مرتاديه خصوصًا أن الطريق شهد انهيارات في أماكن مختلفة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى التابعة للمركز، حتى موعد نشر هذا الخبر.
وطالب الأهالي الجهة المختصة بضرورة فك الاحتجازات وإعادة فتح الطرق على وجه السرعة.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:54 PM
الأهالي أكدوا أنه يفتقر للإنارة الأمر الذي يضاعف الخطر على مرتاديه
عزلت الأمطار والسيول التي شهدها مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر اليوم الأحد؛ الأهالي عن المحافظة بعد تشقق وإغلاق الطريق الذي يربطهم بالليث.
وتفصيلاً، شهد مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث أمطارًا غزيرة عصر اليوم؛ عقبها شلل تام للحركة، من جراء السيول التي جرفت الطريق الذي يربطهم بالمحافظة والذي شُيّد أجزاء منه في بطون الأودية.
وقال الأهالي إن ما زاد الأمر سوءًا هو افتقار الطريق للإنارة ما ضاعف الخطر على مرتاديه خصوصًا أن الطريق شهد انهيارات في أماكن مختلفة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى التابعة للمركز، حتى موعد نشر هذا الخبر.
وطالب الأهالي الجهة المختصة بضرورة فك الاحتجازات وإعادة فتح الطرق على وجه السرعة.
، شاهد.. السيول تعزل "بني يزيد" عن الليث بعد إغلاق الطريق المؤدي للمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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