الغذاء والدواء: ينصح بعدم تناول عرق السوس مع أدوية الضغط

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن تناول عرق السوس مع بعض الأدوية قد يشكّل خطرًا على الصحة.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: يُنصح بعدم تناوله مع أدوية علاج ضغط الدم؛ لأنه يقلّل من فعاليتها.
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