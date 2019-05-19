شاهد: اندلاع حريق هائل في خيمة رمضانية بـ”كورنيش الخبر”

وثق شخص مقطع فيديو يرصد فيه حريقاً هائلاً في الخيمة الرمضانية بجوار برج أجدان بكورنيش مدينة الخبر. وأظهر مقطع الفيديو، الحريق الذي نشب في مساحة كبيرة من الخيمة، إضافة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة، وباشرت فرق الدفاع المدني بالخبر، إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات جراء الحادث.

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