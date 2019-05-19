«الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين بكوريا الجنوبية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتفطير الصائمين لعام 1440هـ، الذي تنفذه الوزارة في جمهورية كوريا، وذلك بمقر المركز الإسلامي بمدينة سيول ومسجد بوسان، بحضور وتشريف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض بن أحمد المباركي، ورئيس اتحاد المسلمين الكوريين حسين كيم، وموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ محمود الدوسري، ومنسق البرنامج بالوزارة أحمد بن موسى الحربي، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية.

وعقب مراسم التدشين للبرنامج الذي يستهدف هذا العام أكثر من 40 ألف صائم في كوريا، نوه السفير المباركي بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيرًا إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو امتداد لما توليه المملكة من عناية بالأقليات المسلمة بالعالم.

من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حسين كيم الدعم المتواصل لمسلمي كوريا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة والمسلمين يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم.

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وثمّن الدكتور كيم البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في كوريا في شهر رمضان، والتي تسهم في ربط المسلمين بعلماء ودعاة المملكة التي تعلمنا منها الوسطية والاعتدال ومحبة الخير ونشر السلام والألفة.

ووصف إمام وخطيب المركز الإسلامي بسيول الدكتور عبدالرحمن لي البرنامج بحلقة الوصل والصلة بين الشعوب المسلمة في بلاد الأقليات وبلدهم الأصلي السعودية التي تهفو قلوبهم له، لافتًا إلى أن هذه العطاءات غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي يعيش في وجدان كل المسلمين في العالم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تواصل تدشين مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع هدية التمور في 25 دولة حول العالم ويصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية تلامس حاجة المسلمين في هذا الشهر الكريم يقدمها نخبة من دعاتها إلى جانب إمامتهم للمصلين بصلاتي التراويح والقيام طيلة شهر رمضان المبارك .