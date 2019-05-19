مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الرمضانية في الأردن ولبنان واليمن

استهدف فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، ومن خلال سلسلة التوزيعات التي ينفذها داخل مخيمي الزعتري والأزرق، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأشقاء السوريين هناك؛ ليصل إجمالي المستفيدين من هذه التوزيعات (2932) أسرة سورية بواقع (13661) مستفيدًا بما يقارب (118) طنًا من المواد الغذائية.

كما واصل المركز لليوم الـ13 توزيع لفطور الرمضاني اليومي في مدينة طرابلس اللبنانية؛ حيث جرى توزيع وجبات إفطار جاهزة لـ250 صائمًا في مدينة طرابلس وضواحيها ضمن برنامج القرية الرمضانية في مدينة طرابلس للعام 1440هـ.

وفي اليمن، وزَّع المركز السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

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ففي محافظة حضرموت تم توزيع 486 سلة غذائية على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديرية العبر.

كما توزيع 1,530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات وعابري السبيل والنقاط الأمنية ونزلاء السجون في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.

أما في محافظة صنعاء فتم توزيع 1,326 وجبة إفطار رمضانية جاهزة لنازحي مديرية ارحب ونازحي مديرية همدان ونازحي مديرية حرز.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.