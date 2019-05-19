السعودية تحوٍّل وديعة بـ250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

بناء على ما أعلن في 21 أبريل 2019م، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي؛ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ 937 مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يُعادل مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، في حساب البنك المركزي السوداني.

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كما سيتم صرف باقي المبلغ؛ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، والتي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتدادًا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفًا أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

من ناحية أخرى، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان. ويستهدف المشروع الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بالسفارة تنفيذه كل عام، توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، وتوزيع حوالَي ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.