متحدث تعليم الشرقية: اعتماد 47 مشروعًا للمباني المدرسية بالمنطقة

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن اعتماد 47 مشروعًا للبنين والبنات بالمنطقة، ويتوقع تسلم 8 مشاريع للعام 1440 -1441.

وتضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية؛ حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير، وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلًا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب، كما تصب في محور تحقيق رؤية 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوافر فيها البيئة التربوية المناسبة .

وأوضح الباحص أن خطة التشغيل والصيانة للمباني المدرسية بأن هناك خطة تقوم بها الادارة خلال فترة الصيف تنفذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم؛ حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائي.

وفي جانب أنظمة السلامة في المدارس كشف الباحص عن تنفيذ مبادرة مشروع تجهيزات السلامة لـ295 مدرسة خلال هذا العام بالإضافة الى إعداد خطة لتطبيق وتفعيل دورات تدريبة عن الأمن والسلامة لمدارس المنطقة كذلك حصر ومتابعة خطط الإخلاء الافتراضية، التي تنفذها المدارس على مدار العام.

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وأشار الباحص إلى أن الإدارة استحدثت خطًا ساخنًا لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم؛ لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشاريع التعليمية التي يجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في كل محافظات المنطقة؛ حيث يتم استقبال كل الملاحظات عبر نظام دقيق تتم تعبئة بياناته من المدارس، وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشاريع وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

وبين الباحص أن البرنامج يشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقيها أي بلاغ؛ بحيث يقضي هذا الإجراء على كل الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشاريع التعليمية بالمنطقة .

وأبان الباحص بأننا في الإدارة العامة للتعليم بالشرقية نؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية البيئة المدرسية المناسبة؛ ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كل العناصر وتتوافر فيها جميع الخدمات وهذا الذي نسعى إليه دومًا ونعمل لتحقيقيه.

كما نؤكد أننا مسؤولون مسؤولية كاملة عن توفير الخدمة التعليمية والبحث عن البدائل التي تسهم في تقديمها بالشكل الذي يحقق الهدف.