أمانة عسير تبدأ إغلاق 80 منشأة سياحية مخالفة

باشرت الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة عسير، اليوم الأحد، إغلاق المنشآت المخالفة لنظام ولائحة السياحة، والصادر بحقها قرار عقوبة، ويبلغ عددها 80 منشأة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بعد رعايته اجتماع «حسن الوفادة» على مسرح المفتاحة بأبها مؤخرًا، بحضور تجاوز 2500 شريك من محافظي المحافظات ومشايخ القبائل وممثلي 47 إدارة حكومية ومؤسسة أهلية بالمنطقة.

من جانبه، وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، أمس السبت، أنه قد تم تحديد مهلة 72 ساعة لإخلاء هذه المنشآت المخالفة، وبعدها سيتم الإغلاق، مشددًا في الوقت نفسه على جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالنظام وعدم مخالفته؛ لتجنب العقوبات.

يُذكر أن الجهات المشاركة في إغلاق المنشآت المخالفة، هي: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدفاع المدني، الكهرباء، الشرطة، أمانة المنطقة.