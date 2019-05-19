كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/ 1439، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية، بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي، ورؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة "23" من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/25" بتاريخ 21/ 6/ 1397، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل المادتين "الثانية عشرة والثالثة عشرة" من نظام مكافحة الغش التجاري، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادا إلى المادة "23" من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات والإضافات على بعض الوثائق الخاصة بأعمال البريد. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء، على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/ 1439، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بـ"نوط الأمن" والفقرة (أ) من البند سابعاً المتعلقة بـ"نوط الإنقاذ" من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/47" وتاريخ 25/ 8/ 1407، المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع، واللواء علي التميمي، استنادا إلى المادة "23" من نظام المجلس. وسيناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها الأربعاء، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/ 1439.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب في الشورى لوزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.