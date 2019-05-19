الجمارك ترفع الحظر عن استيراد ونقل الشيشة الإلكترونية

فيما تساءل مستهلكون عن أماكن ومحلات بيع السجائر والشيش الإلكترونية بعد قرار رفع الحظر عن استيرادها وبيعها وتداولها التي أغلقت غالبيتها العام الماضي دون أسباب واضحة رغم أنها خارج النطاق العمراني، أكدت الهيئة العامة للجمارك لـ«دوت الخليج» أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن محال الشيشة والمعسل التي ستبيع الشيش الإلكترونية بعد فسحها.

استيراد الأفراد

أكدت الهيئة بأنه يمنع استيراد الشيش الإلكترونية من قبل الأفراد، حيث لا بد من جود سجل تجاري قبل الاستيراد يشمل استيراد منتجات التبغ وبعد أخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء، وفي حال تم استيراد كمية من الشيش للاستعمال الشخصي فإنه سيتم مصادرتها وتسجيل محضر ضبط وغرامة مالية.

الأجهزة الإضافية

أشارت الهيئة إلى أن جميع المنافذ سواء البحرية أو البرية أو الجوية يوجد فيها ممثلون لهيئة الغذاء والدواء، وسيسمح لكل مسافر بحمل جهاز شيشة واحد، فيما لن يتم مصادرة أجهزة الشيشة الإضافية من المسافرين إذا عثر عليها، وسيكون الإجراء إحالتها إلى هيئة الغذاء والدواء كونها الجهة المخولة في فسحها للمسافر من عدمه.

شحنات الموردين

أكدت الجمارك أنه لا يوجد لديها استعدادات خاصة لبدء استقبال شحنات الموردين من الشيش الإلكترونية، مبينة أن التعليمات موضحة في التعميم الصادر، وسيتم التعامل معها بمثل التعامل مع جميع التعاملات مع أنواع التبغ المختلفة.

ووفقا لتعميم الهيئة العامة للجمارك رقم 38621 فقد وجه برفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية ووسائل تدخينها، وتكون الجهة المختصة بالفسح الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبين التعميم أنه يسمح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب جهاز واحد فقط من أصناف الشيشة الإلكترونية أو السيجارة الإلكترونية.

فحص المنتجات

بينت الجمارك بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستكون جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له وإصدارها واعتمادها، فيما سيتم تحصيل الضريبة الانتقائية عليها أسوة بالتبغ ومشتاقته.

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وأكد التعميم أنه يسمح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب عدد 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، والسماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب كمية (60 ملجم) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

ولفت التعميم إلى أن ما زاد عن الكميات المسموح للمسافرين اصطحابها في التصريح بها يتم عرضها على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملتها معاملة التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليها، فيما وجه الخطاب العمل بالتنظيم الجديد من تاريخ 14 /9 /1440 الموافق 19 /5 /2019.

التسجيل في الهيئة

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهت تعميمها لجميع مفتشي المنافذ لفسح السجائر والشيشة الإلكترونية في حال تم إحالتها للهيئة، فيما يجب على المستورد التسجيل في الهيئة كمستورد تبغ ومنتجاته، موضحة أن نموذج التسجيل موجود في البوابة.

تعميم الجمارك

رفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية

الجهة المختصة بالفسح الهيئة العامة للغذاء والدواء

يسمح للمسافرين اصطحاب جهاز واحد من أصناف الشيشة أو السيجارة الإلكترونية.