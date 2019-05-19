43 بلاغا في أمطار عسير و25 حالة احتجاز بالباحة

تواصل أمس هطول الأمطار الغزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبيشة وتثليث وأحد رفيدة والحرجة وطريب وتنومة والنماص وبلقرن ورجال ألمع ومحايل عسير والمجاردة وبارق، ومراكز الشعف والواديين وبللحمر وبللسمر وطبب والسودة. كما تسببت الأمطار التي شهدتها الباحة في 25 حالة احتجاز.

20 فرقة

تلقت طوارئ أمانة منطقة عسير مع هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين 43 بلاغًا، تركزت على تجمعات المياه وانهيارات جزئية في حي المروج وشارع الأربعين، تمت معالجة 95 % منها. وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مباشرة 20 فرقة ميدانية لمهامها، من خلال نزح أكثر من 1300 طن من مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة، بمشاركة 500 عامل ومشرف و6 مضخات لسحب المياه، مبينًا أن أعمال النظافة والصيانة لا زالت جارية في المواقع المتضررة لإزالة نواتج الأمطار والأتربة والمخلفات، ونظافة مصائد السيول والعبارات وإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، تمهيدًا لتكثيف أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسة والداخلية.

وباشرت فرق الدفاع المدني في أنحاء المنطقة إنقاذ المحتجزين جراء السيول وتجمعات المياه.

أمطار غزيرة

لليوم الثاني على التوالي تشهد الباحة ومحافظاتها أمطارا غزيرة وسيولا تسببت في انقطاع للطرق واحتجازات، فيما تسببت الأمطار في حوادث عدة، فيما جرفت السيول الطريق الموصل بأحياء وادي اللحيان لتتجدد معاناتهم مع كل السيول مطالبين بإنشاء عبارة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد الزهراني أنه وردت عدة بلاغات للعديد من الحوادث، حيث في تمام الساعة 12:32 ظهر أول من أمس ورد بلاغ عن حادث تصادم في جرب طريق الجعبة، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود إصابتين خطيرتين تم التعامل معهما.

ووقع حادث تصادم وقع عند الساعة 17:31 مساءً في المخواه بعد الخوانق بتجاه نمره، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند الوصول اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه، وحالة وفاة بالموقع.

كما أوضح الزهراني عن وقوع حادث تصادم في تمام الساعة 17:41 مساء أمس ووجود حادث انقلاب بالموقع وعدد من الإصابات.

14 مركز إسعاف

أضاف الزهراني أنه تم رفع جاهزية (14) مركزاً إسعافياً بالمنطقة. وأوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أنه تم مباشرة 25 حادثا دون حدوث أي خسائر في الأرواح في محافظة بلجرشي محافظة العقيق ومحافظة القرى ومحافظة المندق ومدينة الباحة، مشيرا إلى ارتفاع منسوب المياه في كل من سد الملد وسد وادي جرب، وتم التنسيق مع الزراعة حيال فتح 3 بوابات لسد وادي الملد لتخفيف المياه ولمدة 3 أيام، متابعة سد مدهاس، حيث بقي على المفيض متر واحد فقط، سد الجنابين متران ونص فقط، سد وادي الصدر 4 أمتار تقريباً.