37 مدينة يستهدفها مشروع رمضان أمان 2019

‏فيما انطلق مشروع «رمضان أمان 2019» -الثلاثاء الماضي- بمنطقة ‫جازان، والذي تعمل على تنفيذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية، بالشراكة الإستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور خلال رمضان، كشف مدير المشروع أنه يقام للسنة الثالثة على التوالي بالسعودية ويستهدف 37 مدينة، ويشارك فيه أكثر من 10 آلاف متطوع ومتطوعة، ويهدف إلى التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير، والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم مركباتهم قبل موعد الإفطار.

مشروع دولي

أوضح مدير مشروع رمضان أمان بمنطقة جازان إبراهيم جبران لـ«دوت الخليج»، أن مشروع رمضان أمان هو مشروع دولي تشارك فيه 8 دول، وهذه السنة الثامنة من انطلاق المشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، والسنة الثالثة على التوالي بالسعودية، وفي منطقة جازان، إذ يقام للعام الثاني على التوالي، ويقام هذا المشروع هذا العام في 37 مدينة بالسعودية، وبمنطقة جازان ينفذ في 3 مواقع رئيسية، هي: جازان، صامطة، صبيا.

أهداف وفوائد

أبان جبران أن المشروع يهدف إلى التوعية بالسلامة المرورية، إضافة إلى التخفيف من السرعة الزائدة، والتقليل من الحوادث قبل الإفطار، وتزويدهم بوجبة إفطار خفيفة، مضيفا بأن المشروع يجعلك تقوم بأعمال عدة جليلة، كالابتسامة والصدقة والنصيحة، إضافة إلى وجبة إفطار صائم.

آلية العمل

قال جبران، إن المتطوع يقدم الوجبة مع ابتسامة، بعدها يتم تذكير الصائم السائق بربط حزام الأمان في حال خلاف ذلك، وفي حال ملاحظة طفل يركب في المقعد الأمامي يقوم المتطوع بتذكير السائق بإعادته إلى الخلف، حفاظا على سلامته. وأضاف، إن العبوات لا تقدم إلا خلال توقف السيارات عند الإشارة الحمراء، خلال إبطاء سرعتهم في الطرقات.

رمضان أمان 2019

8 دول مشاركة

السنة الثامنة للبرنامج

37 مدينة بالسعودية

10 آلاف متطوع ومتطوعة

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3 مواقع في منطقة جازان

أهداف المشروع

التخفيف من السرعة الزائدة

الحد من الحوادث

توعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير

تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي

محطات شهدها المشروع

الجوف: 9 رمضان

جازان: 9 رمضان

حفر الباطن: 10 رمضان

تبوك: 12 رمضان