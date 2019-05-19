تخريح 293 حرفيا بمكة

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور مصطفى القرشي، إن هذا الحفل يتم خلاله تخريج الدفعة التاسعة، والبالغ عددهم 293 حرفيا وحرفية. مباركٌ لهم هذا الإنجاز بعد تدريبٍ متقن، نحو خوض مبادرات التمكين ثم الاستثمار الحرفي. أتمت الجمعية خلال السنوات الـ5 الماضية، 10526 ساعة تدريبية، تخرج فيها 1279 حرفيا من الشباب والفتيات.
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