تخريح 293 حرفيا بمكة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونيابة عن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، حضر الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة -مساء أول من أمس- حفل تخريج 293 حرفيا وحرفية من جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور رئيس المجلس الاستشاري التطوعي للحرفية اليدوية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور مصطفى القرشي، إن هذا الحفل يتم خلاله تخريج الدفعة التاسعة، والبالغ عددهم 293 حرفيا وحرفية. مباركٌ لهم هذا الإنجاز بعد تدريبٍ متقن، نحو خوض مبادرات التمكين ثم الاستثمار الحرفي. أتمت الجمعية خلال السنوات الـ5 الماضية، 10526 ساعة تدريبية، تخرج فيها 1279 حرفيا من الشباب والفتيات.