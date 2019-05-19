منصة رمضانية في أبوعريش

وأوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، صالح دهل، أن المعرض يمثل إحدى مبادرات فريق غيمة دواء التابع للجنة، والذي يشارك فيه عدد من الشباب والفتيات من خريجي الصيدلة والتخصصات الطبية، بهدف تقديم النصائح الغذائية والنصائح المتعلقة بالاستخدام السليم للأدوية، وتوعية المرضى بتوزيع المطويات على الزوار.
كما شارك الشمراني في فعاليات المنصّة الرمضانية التي ينظمها مركز النشاط الاجتماعي جنوب محافظة أبوعريش، ونادي رؤية توستماسترز التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، إذ استمع إلى عرض عن أهداف المنصة الرمضانية في استضافة كثير من المسؤولين.
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