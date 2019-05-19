اخبار السعوديه

منصة رمضانية في أبوعريش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دشّن محافظ أبوعريش، محمد الشمراني، أمس، فعاليات معرض «رمضان كريم.. ودواء سليم»، والذي ينفذه فريق غيمة دواء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش.

وأوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، صالح دهل، أن المعرض يمثل إحدى مبادرات فريق غيمة دواء التابع للجنة، والذي يشارك فيه عدد من الشباب والفتيات من خريجي الصيدلة والتخصصات الطبية، بهدف تقديم النصائح الغذائية والنصائح المتعلقة بالاستخدام السليم للأدوية، وتوعية المرضى بتوزيع المطويات على الزوار.

كما شارك الشمراني في فعاليات المنصّة الرمضانية التي ينظمها مركز النشاط الاجتماعي جنوب محافظة أبوعريش، ونادي رؤية توستماسترز التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، إذ استمع إلى عرض عن أهداف المنصة الرمضانية في استضافة كثير من المسؤولين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منصة رمضانية في أبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا