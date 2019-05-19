أسطول النقل المدرسي ينقل 106 آلاف طالب بالقصيم

معايير السلامة
حسب إحصاء أعدته الشركة، فإن أسطول النقل المدرسي في القصيم نفّذ خلال 3214 حافلة ومركبة ضمن الأسطول، نحو 32140 رحلة أسبوعيا خلال العام، بواقع 6428 رحلة يوميا، شملت كل مدن ومحافظات وقرى المنطقة.
وكشفت الإحصاءات أن الفريق الميداني للشركة، وحرصا منه على تعزيز معايير السلامة في الحافلات، قام بفحص 4351 حافلة ومركبة مدرسية خلال العام الدراسي، للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها الشروط المحددة في نقل الطلاب والطالبات، كما نفّذ الفريق الميداني زيارات تفتيشية عدّة شملت كل مدارس منطقة القصيم، بهدف مراقبة سير العمل في الخدمة المقدّمة، وفحص الحافلات وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي طوال العام الدراسي.
خدمة النقل
أشارت الإحصاءات إلى أن متعهدي خدمة النقل المدرسي قاموا -وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي- بتدريب 2802 سائق على «القيادة الآمنة» للحافلات المدرسية، وذلك في سعي من الشركة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة، فضلا عن توفير الشركة كثيرا من قنوات الاتصال المجانية لاستقبال الشكاوى والملاحظات على الخدمة وحلها بأسرع وقت.
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