أسطول النقل المدرسي ينقل 106 آلاف طالب بالقصيم

وفّرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- عبر أسطولها في منطقة القصيم، وبالتعاون مع إدارات التعليم في المنطقة، خدمة النقل المدرسي الآمن والمريح لـ1747 مدرسة بالقصيم، عبر تسيير 1.086.332 رحلة مدرسية منذ بداية العام الدراسي 1439/‏‏ 1440، استفاد منها 106516 طالبا وطالبة بالمنطقة.

معايير السلامة

حسب إحصاء أعدته الشركة، فإن أسطول النقل المدرسي في القصيم نفّذ خلال 3214 حافلة ومركبة ضمن الأسطول، نحو 32140 رحلة أسبوعيا خلال العام، بواقع 6428 رحلة يوميا، شملت كل مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

وكشفت الإحصاءات أن الفريق الميداني للشركة، وحرصا منه على تعزيز معايير السلامة في الحافلات، قام بفحص 4351 حافلة ومركبة مدرسية خلال العام الدراسي، للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها الشروط المحددة في نقل الطلاب والطالبات، كما نفّذ الفريق الميداني زيارات تفتيشية عدّة شملت كل مدارس منطقة القصيم، بهدف مراقبة سير العمل في الخدمة المقدّمة، وفحص الحافلات وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي طوال العام الدراسي.

خدمة النقل

أشارت الإحصاءات إلى أن متعهدي خدمة النقل المدرسي قاموا -وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي- بتدريب 2802 سائق على «القيادة الآمنة» للحافلات المدرسية، وذلك في سعي من الشركة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة، فضلا عن توفير الشركة كثيرا من قنوات الاتصال المجانية لاستقبال الشكاوى والملاحظات على الخدمة وحلها بأسرع وقت.