إغلاق 410 منشآت غذائية بجدة

1923 جولة
نفّذت الأمانة وبلدياتها -خلال الأسبوع الماضي- نحو 1923 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 1371 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسط الموسمية، كما جرى سحب 460 عينة من الأطعمة، وإتلاف 1100 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
261 بلاغا
تلقت الأمانة 261 بلاغا وعالجت 321 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 349 بائعا مخالفا، وإتلاف 336 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية.
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