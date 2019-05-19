أمر ملكي بترقية 303 من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية 303 من الأعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مؤكدًا أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين، لجهاز النيابة بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم.