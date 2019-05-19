السعودية اليوم / أمانة الباحة تنفذ أكثر من 1900 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك



الباحة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك 1976 جولة تفتيشية ميدانية، شملت المحلات التجارية، والمنشآت الغذائية، والمطاعم والبوفيهات، والمطابخ والمسالخ، أسفرت عن إتلاف 2865 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة من خلال 78 مراقباً ومختصاً، نفذوا الجولات التي تم خلالها تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الأمانة تلقت في الأسبوع الأول من شهر رمضان 72 بلاغاً، وتم تحرير 541 مخالفة، وإغلاق 21 محلاً مخالفاً.

وبين الدكتور السواط أنه تم في طور ذلك توجيه مراقبي صحة البيئة في الأمانة وبلديات المنطقة بتشديد الرقابة الميدانية، وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة إعداد وتخزين وعرض الأطعمة والمنتجات، ومعرفة مصادرها وطريقة نقلها، والالتزام بتطبيق المعايير الصحية المعتمدة، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.

وأضاف أمين منطقة الباحة أن الجولات المكثفة ستتواصل في الفترة القادمة، مشدداً على أهمية تحقيق معايير السلامة الغذائية والصحة العامة، داعياً في ذات الوقت جميع المواطنين والمقيمين في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة للإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940، أو عن طريق مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وحساب الأمانة وحسابات بلديات المنطقة في تويتر، مؤكداً أن جميع البلاغات المستلمة ستحظى على الفور بالعناية والاهتمام من قبل المسؤولين والمختصين في الأمانة والبلديات التابعة لها.

// انتهى //

22:48ت م

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