السعودية اليوم / محافظ الطوال يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الجديد للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة



الطوال 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

التقى محافظ الطوال المكلف جابر محمد عواف اليوم, رئيس وأعضاء المجلس الجديد للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

ورحب العواف برئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والعمل على تفعيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، مؤكداً وقوف المحافظة مع اللجنة ودعمها بكل ما تحتاج، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل احتياجاتها في عملها، لتفعيل دورها الحقيقي مع أفراد المجتمع، معبراً عن شكره وتقديره للمجلس السابق للجنة.

يُذكّر أن مجلس الإدارة الجديد للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة تم اعتماده في منتصف شهر شعبان لعام 1440 هـ، برئاسة محمد علوي حمدي، وخالد عبدالله جعبور نائباً للرئيس, وعبدالوهاب منصور ناشب أميناً للصندوق, وعضوية كل من طارق عبده حمدي، ومصطفى محمد نجمي، وعبدالله محمد حمدي، وسلمان محمد حمدي، وإبراهيم محمد صلوي، وعلي محمد عواف، وعبده عبدالله حمدي، وأبو بكر محمد صميلي.

// انتهى //

22:20ت م

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