السعودية اليوم / انفجار قوي وسط العاصمة العراقية بغداد



بغداد 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

وقع انفجار قوي اليوم وسط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد بيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.

ودوت في أرجاء المنطقة الخضراء صفارات الإنذار بعد الانفجار.

// انتهى //

21:27ت م

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