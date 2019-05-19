السعودية اليوم / محافظ ثار يتقفد سير المشاريع البلدية بالمحافظة



نجران 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

تفقد محافظ ثار محمد بن عفيصان يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس وليد السلوم والمشرفون على المشاريع في البلدية أمس سير المشاريع الخدمية والخاصة بالبلدية.

واطّلع المحافظ على مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للتأكد من سلامة تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة بما يكفل حماية منازل المواطنين من أخطار السيول ، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين حول أعمال التنفيذ للحوائط الاستنادية والعبارات الجاري تنفيذها داخل المحافظة والمراكز التابعة لها .

ووقف على أعمال التنفيذ في مشروع أسواق الماشية في مركز قطن وأعمال تسوير المركز الحضاري بالمحافظة ، ووجه بسرعة التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد لأهميتها كونها مشروعات خدمية لأهالي المركز والمحافظة .

وأثنى محافظ ثار على رئيس بلدية المحافظة والعاملين بتلك المشاريع لما لاحظه ، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات .

//انتهى//

20:29ت م

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