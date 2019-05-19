انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثي يقول إنه سيطر على مواقع داخل السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:51 مساءً - كشفت مليشيا الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأحد، عن عملية عسكرية تمكنت من خلالها من السيطرة على مواقع للجيش السعودي في محافظة عسير جنوبي المملكة.

وذكر موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين، أن المليشيات سيطرت على عدد من المواقع بعملية هجومية استهدفت مواقع للجيش السعودي في عسير.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدري عسكري حوثي أن المسلحين "دمروا أربعة أطقم عسكرية، وأفشلوا محاولة تسلل في ذات الجبهة".

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وأكد المصدر إعطاب 3 أطقم عسكرية بقصف مدفعي، مشيراً إلى إفشال محاولة تسلل بذات الجبهة أدت إلى مقتل وجرح العديد منهم.

وأضاف أن مسلحي الحوثي "أغاروا على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب"، مما أدى إلى مقتل عدد لم يحدده.

وفي السياق ذاته، قال المصدر ذاته إن عدداً آخر من أفراد الجيش السعودي قتلوا في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في موقع الحماد بنجران على الحدود بين المملكة واليمن.

وأشار إلى إعطاب 5 آليات للجيش السعودي في قصف مدفعي آخر شرق الدود، في منطقة جيزان جنوب المملكة أيضاً.