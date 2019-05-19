أدبي الباحة يشعل فوانيسها الرمضانية بأمسية شعرية

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الباحة

بعد نجاح نادي الباحة الأدبي الثقافي في ملتقاه الثقافي المنوع والذي تجول بفعالياته في صيف العام الماضي بين محافظات المنطقة ولقى أصداء إعجاب كبيرة، بدأ هذا العام فعالياته الرمضانية بأمسية شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المنطقة بحضور جماهيري وثقافي ملفت ضمن مهرجان “فوانيس باحتنا” الذي يقيمه مجلس شباب منطقة الباحة في سوق الخميس وسط مدينة الباحة.

وبدأت الأمسية بكلمة رئيس النادي حسن الزهراني الذي شكر مجلس شباب المنطقة على جهودهم الرائعة وفعالياتهم الحيوية، وقال إن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج النادي المنوع خلال الشهر وإن نقلها هنا يأتي دعماً لمجلس شباب المنطقة في إطار الشراكة بين النادي والمجلس، ومشاركة فعليات مهرجانه الحيوي.



وأشار إلى أن النادي يزف في هذه الليلة إلى الساحة الشعرية شاعرًا مبتدئًا من أبناء المنطقة وأحد طلاب جامعتها، ثم تقاسم الشعراء وقت الأمسية المفتوحة التي شارك فيها الشاعر عبدالعزيز أبو لسه وعبدالقادر سفر ومحمد الغيلاني وعبدالرحمن شاكر والشاب المبدع نادر الصبحي والذي كانت مشاركته الأولى على منبر النادي وكانت مشاركته ملفته نالت استحسان الجمهور.

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وتخلل الأمسية مسابقة ثقافية بجوائز عينيه قدمها النادي للفائزين وقد حضر في أسئلة المسابقة رموز المنطقة من الأدباء والمثقفين مثل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الزهراني صاحب معجم رواة الحديث الأماجد من أبناء زهران وغامد، والقاص والروائي عبدالعزيز مشري رحمه الله، والمؤرخ علي السّلوك رحمه الله، والشاعر علي الدميني، والروائي أحمد الدويحي، والشاعر صالح الزهراني وطاهر الزهراني، وعلي الشدوي وغيرهم وكانت لفته رائعة من النادي استلهام هذه الأسماء الكبيرة وتعريف الجمهور بمنجزها الثقافي الإبداعي.



وفي ختام الأمسية تداخل الدكتور علي الرباعي معقباً على ما أُلقي من قصائد في الأمسية ثم كرم رئيس النادي ومدير شرطة الباحة الشعراء المشاركين، كما شهد معرض إصدارات النادي إقبالاً لافتاً من كافة الفئات العمرية التي حضرت الأمسية.