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القبض على الملثمين سارقي محل تموينات الرياض يكشف مفاجأة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة الرياض عن القبض على مواطنينِ ملثمينِ سطوا على محل للتموينات وسلبوا مبلغاً مالياً.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات، وسلب مبالغ مالية، وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم، وهم ثلاثة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.
وأضاف التويجري أنه تم القبض على اثنين منهما، واتضح أن شريكهما تعرّض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.
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