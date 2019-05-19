محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم عددا من المواقع التابعة لقوة الأفواج بقطاع العارضة، ناقلا تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمنسوبي القوة.
وشملت جولة نائب أمير المنطقة مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة وعددا من المواقع التابعة للقوة، مطلعا على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن، بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.
وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن.
من جانبهم عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.
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