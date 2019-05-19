سعود بن جلوي يعزي ذوي شهيد الواجب الزهراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تعازيه لذوي شهيد الواجب الجندي أول علي بن عبدالله الزهراني، والذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لذوي الشهيد اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، داعيا الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، ولأمير منطقة مكة المكرمة ولمحافظ جدة ولنائب أمير منطقة المكرمة ولوكيل محافظة جدة، على تعازيهم ومواساتهم.