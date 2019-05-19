، بغداد.. "صاروخ كاتيوشيا" يستهدف المنطقة الخضراء ،

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استهدفت قذيفة من طراز "كاتيوشا"، الأحد، المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومباني حكومية في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال مصدر أمني عراقي، إن قذيفة من طراز "كاتيوشا" استهدفت المنطقة الخضراء، فيما سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد، والتي تقع داخل المنطقة.
وأوضح مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد، أنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.
وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط في المنطقة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية.
ولم يتضح حتى الآن سبب التفجيرات، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.
يأتي هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، التي أجلت مؤخراً موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق الأربعاء، وذلك بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية هناك.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
بغداد.. "صاروخ كاتيوشيا" يستهدف المنطقة الخضراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
استهدفت قذيفة من طراز "كاتيوشا"، الأحد، المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومباني حكومية في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال مصدر أمني عراقي، إن قذيفة من طراز "كاتيوشا" استهدفت المنطقة الخضراء، فيما سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد، والتي تقع داخل المنطقة.
وأوضح مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد، أنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.
وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط في المنطقة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية.
ولم يتضح حتى الآن سبب التفجيرات، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.
يأتي هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، التي أجلت مؤخراً موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق الأربعاء، وذلك بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية هناك.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:47 PM
الإعلام الأمني: سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية
استهدفت قذيفة من طراز "كاتيوشا"، الأحد، المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومباني حكومية في العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال مصدر أمني عراقي، إن قذيفة من طراز "كاتيوشا" استهدفت المنطقة الخضراء، فيما سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد، والتي تقع داخل المنطقة.
وأوضح مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد، أنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.
وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط في المنطقة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية.
ولم يتضح حتى الآن سبب التفجيرات، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.
يأتي هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، التي أجلت مؤخراً موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة العراق الأربعاء، وذلك بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية هناك.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
، بغداد.. "صاروخ كاتيوشيا" يستهدف المنطقة الخضراء ،
المصدر : الخليج 365
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