، لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلة ،

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يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.
كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.
لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.
كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:28 PM
يقومون بتسهيل وتنظيم الدخول والخروج وإرشاد وتوجيه المصلين للساحات
يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.
كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.
، لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.