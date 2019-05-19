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الشورى يناقش مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

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2019-05-19

الشورى يناقش مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 26/ 2/ 1394هـ، وبحضور المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل وعدد من مسؤولي الصندوق.

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وناقشت اللجنة عددًا من التعديلات على نظام صندوق التنمية السعودي والتي ستمكن الصندوق من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

شارك في الاجتماع مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية صاحب السمو الأمير المهندس سلطان بن خالد آل سعود، ومساعد المدير العام للقانونية والالتزام الأستاذ محمد بن عبدالله الجاسر.





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