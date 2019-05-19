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التقاعد تطلق مبادرة المشي صحة في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
تطلق المؤسسة العامة للتقاعد، مساء اليوم، مبادرة المشي صحة، والتي تستضيف النسخة الثالثة منها مدينة جدة، وذلك في الواجهة البحرية مقابل فندق الشيراتون، بدءًا من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف فجرًا.
وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط، داعية المتقاعدين بمدينة جدة للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، حيث ستقدم جوائز وهدايا عينية للمشتركين والفائزين بالتعاون مع رعاة الفعالية.
وقدمت المؤسسة شكرها وتقديرها للتسهيلات التي حظيت بها المؤسسة من إمارة منطقة مكة المكرمة لإقامة هذه الفعالية ممثلة بسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كما قدمت شكرها لكافة الداعمين والشركات الراعية.
يذكر أن مبادرة ” المشي_صحة ” قد احتضنت النسخة الأولى منها مدينة الدمام، وأقيمت النسخة الثانية في المدنية المنورة، وسوف يتم إطلاقها قريبًا في عدد من مناطق ومدن المملكة؛ وذلك للوصول لأكبر شريحة من المتقاعدين، وتعزيز الصحة العامة لديهم من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات.
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