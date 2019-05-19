هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تستهدف أكثر من 25 دولة حول العالم

غادرت اليوم الأحد مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، شحنة من التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين عبر رحلات مجدولة بالتنسيق مع الخطوط العربية السعودية، وذلك لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم، ضمن المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة محمد بن عبدالواحد العريفي، والرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك.

ورفع الدكتور عبدالله الصامل بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من عناية بكل ما يعمق الصلات ويعزز روابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين.

وقال الدكتور الصامل: ” إننا في وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نتشرف بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ كل ما يخدم الإسلام والمسلمين في العالم، ومن ذلك تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرة التي تتعاهد بها قيادتنا الرشيدة أشقائها وتتلمس حاجاتهم في شهر الخير والعطاء ” ، مشيراً إلى أن غالبية المسلمين يحرصون على تناول التمر عند الإفطار عملاً بسنة رسول الهدى ــ عليه الصلاة والسلام ــ.

وأوضح أن اللجان تعمل على مدار الساعة على تنفيذ وتوزيع هذه الهدية بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج، كما جندت الوزارة طاقاتها وكوادرها لتصل إلى أكبر شريحة من المسلمين حيث نستهدف من خلال هذه الشحنة وما سبقها من شحنات أكثر من مليون صائم في 25 دولة حول العالم.

واختتم الدكتور عبدالله الصامل ــ تصريحه ــ بسؤال الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يبارك في أعمارهما وأعمالهما وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، والشكر موصول لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة وتوجيهات المستمرة ببذل الحرص والعناية التامة في جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ووفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك: تغادر اليوم شحنة التمور من هدية خادم الحرمين الشريفين، وهي التي تقدمها المملكة على مر السنين لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه المبادرات اعتادت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وهدية خادم الحرمين الشريفين اليوم تأتي تكميلية للجهود التي تبذل في مختلف المجالات الانسانية، مضيفاً أن الخطوط السعودية للشحن شركاء استراتيجيين في المجال اللوجستي فيما يتعلق بتوزيع التمور، بالإضافة إلى نقل المصاحف والكثير من المبادرات المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين

وقال :” نحن في الخطوط السعودية نحرص أشد الحرص على إيصال المعونات، وإيصال هدايا خادم الحرمين الشريفين من تمور وغيرها في وقت قياسي في أفضل جودة ممكنه على المستوى اللوجستي “.