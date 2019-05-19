الان تتابع وفاة عشريني غرقًا في سد الهدار بالأفلاج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأفلاج- الخليج 365
انتشلت عصر اليوم الأحد، جثة شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج.
وكان الشاب والذي يعمل بالدفاع المدني بمدينة الرياض، حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد في تمام الساعة السابعة صباحًا، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه والبحث عنه حتى تم انتشاله عصرًا، وقد فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عشريني غرقًا في سد الهدار بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.