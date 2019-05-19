وفاة عشريني غرقًا في سد الهدار بالأفلاج

جدة - عمرو شويل الأفلاج- الخليج 365

انتشلت عصر اليوم الأحد، جثة شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج.

وكان الشاب والذي يعمل بالدفاع المدني بمدينة الرياض، حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد في تمام الساعة السابعة صباحًا، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه والبحث عنه حتى تم انتشاله عصرًا، وقد فارق الحياة.