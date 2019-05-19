الان تتابع شاهد أبرز التعديلات على الإجازات من وزارة الخدمة المدنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الموارد البشرية أبرز التعديلات على الإجازات في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية. Advertisements تُعَد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي قررت وزارة الخدمة المدنية تطبيقها ابتداء من الخميس المقبل ١١ رمضان ١٤٤٠هـ، تحولًا مفصليًّا في العمل بالقطاع الحكومي؛ إذ عززت مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وجعلت تأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، وأكدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة. وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة، ضوابطَ التوظيف بحيث يتم إحــداث الوظائــف فــي الميزانيــة وفــق خطــة القــوى العاملــة للجهــة الحكوميــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.

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