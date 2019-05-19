«الشورى» يُناقش إيقاف البيع بالتقسيط

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) أجرى مجلس الشورى تعديلاً على جدول أعماله ليوم غد (الاثنين)، أضاف من خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة نظام البيع بالتقسيط عملاً بالمادة ١٧ من نظام مجلس الشورى. أجرى مجلس الشورى تعديلاً على جدول أعماله ليوم غد (الاثنين)، أضاف من خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة نظام البيع بالتقسيط عملاً بالمادة ١٧ من نظام مجلس الشورى. ويأتي التعديل تزامناً مع صدور قرار يقضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، وإيقاف إجراءات إصدار نظام البيع بالتقسيط الذي صدر قرار سابق باعتماده، وتضمن القرار إحالة ذلك لمجلس الشورى لدراسة قرار الإيقاف ومناقشته واتخاذ ما يراه الأعضاء بشأنه.



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