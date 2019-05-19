شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية اليوم (الأحد). وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.