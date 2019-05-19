شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يواصل العمل في بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن بدء أعمال البناء في 6 مشاريع سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية التي طرحها البرنامج خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ توفر هذه المشاريع نحو 9900 ألف وحدة سكنية، ليصبح اجمالي المشاريع التي شُرع في تنفيذها 53 مشرعًا توفر أكثر من 95 ألف وحدة سكنية تمتاز بجودة التنفيذ والسعر المناسب، لتسهم في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030» لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، ويتيح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني صفحة مخصصة لمتابعة مراحل الإنجاز في جميع المشاريع يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/projects-updated.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، أن الانشاءات جارية حالياً في 6 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 9873 وحدة سكنية متنوعة (شقق - تاون هاوس - فلل)، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وتتوزع المشاريع على 4 مناطق مختلفة، منها مشروع «نبض قيران» الواقع شمال مدينة الرياض على مساحة شاسعة تفوق 1.2 مليون متر مربع، إذ سيوفر المشروع أكثر من 4358 وحدة سكنية موزعة على نماذج مختلفة تتفاوت ما بين تاون هاوس وشقق سكنية لتلبي جميع الرغبات، وسيمكن المشروع ساكنيه من الوصول إلى الخدمات الأساسية داخل حدود المشروع، إذ يشتمل على المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق بالإضافة إلى مراكز مخصصة للأسرة والطفل.

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كما تشمل مشروع «واحة مدى» الواقع غرب مدينة الدمام على مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 282 شقة بسعر يبدأ من 308 ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من 1027 ريالاً شهريًا، ومشروع «فلل البيرق» شمال غرب مدينة الأحساء ويوفر 192 وحدة من نوع فيلا بأسعار تبدأ من 698 ألف ريال.

أما مشاريع مدينة جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي «الجوهرة رزيدنس» و«فينان» الواقعان بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يوفر الأول 990 شقة، فيما يوفر الآخر 1407 وحدة سكنية من نوع شقة، تتكامل فيها جميع الخدمات الحكومية والمرافق العامة والتجارية، كما بدأ البناء في مشروع «درة المدينة 2» على امتداد طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة، إذ يوفر نحو 1877 شقة سكنية ويحوي العديد من الخدمات والمرافق العامة.

وتحرص الوزارة على أن تكون المشاريع المنفذة ذات جودة عالية وسعر مناسب تتراوح بين 250 ألف و750 ألف، مع تكامل بينتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة بالإضافة إلى المواقع المخصصة للمدارس والجوامع والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، إضافة إلى مواقع تم تخصيصها للجهات الحكومية لتكون مشاريع سكنية متكاملة توفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

يذكر أن «سكني» قد أعلن في منتصف يناير الماضي عن البدء في بناء 45 مشروعًا سكنيًا موزعة على 16 مدينة مختلفة، تلاها مشروعين في مارس الماضي بالإضافة إلى المشاريع الـ 6 الحالية ليصل اجماليها 53 مشروعًا سكنيًا توفر أكثر من 95 ألف وحدة سكنية، كما أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني 2019»، التي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030»، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.