شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يتسلم بطاقة التطوع الإسكاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تسلَّم نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بطاقة التطوع الإسكاني، وذلك ضمن رؤية وزارة الإسكان للتطوع بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث يقوم المتطوعين بشكل فردي أو جماعي بإرادة ذاتية لخدمة المجتمع من خلال المشاريع التطوعية أو المنظمات غير الربحية أو الحكومية، بدون ترقب لعائد مالي أو وظيفي.

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري، في مكتب بالإمارة اليوم (الأحد).

ويأتي تسلم نائب أمير المنطقة لهذه البطاقة تشجيعاً لمبادئ التطوع الإسكاني، ودعماً لجهود وزارة الإسكان لزيادة التعريف بمنتجات الوزارة وإيصالها للمواطنين والمواطنين.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على موافقته للانضمام للتطوع الإسكاني، مما يؤكد دعمه لجهود الوزارة في تنوع منتجاتها.