، 114 متطوعة يقدمن خدمات إسعافية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشمراني: أغلب الحالات التي باشرنها كانت انخفاضًا في السكر وضغط الدم

يشارك عدد من المتطوعات السعوديات الطبيبات واستشاريات من كليات الطب، في تقديم الخدمات الإسعافية داخل مصليات النساء بالمسجد الحرام.

وبلغ عدد المتطوعات 114 متطوعة يعملن ضمن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي، داخل المسجد الحرام.

وقالت رئيسة الفرق النسائية "هناء الشمراني" إن الحالات التي تمت مباشرتها أغلبها انخفاض في السكر وضغط الدم وإرهاق؛ حيث تم نقلهن إلى المراكز والمستشفيات عند الحاجة.

وأوضح مدير التطوع بمنطقة مكة المكرمة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، قائلًا: إن عمل الفرق التطوعية متواصل ومستمر داخل أروقة الحرم المكي؛ مبينًا أن تلك الفرق تتمركز في: باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب العمرة، وباب علي، وباب أجياد، وتوسعة الملك عبدالله، والأدوار العلوية، وفي الساحات الشرقية والغربية الشبيكة.