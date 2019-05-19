، الحصيني: أمطار متفاوتة على عدة مناطق بينها الرياض الساعات المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.. ابتعدوا عن الأودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني حالة ماطرة تشهدها عدة مناطق خلال الساعات الـ24 القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار خلال الـ "٢٤" ساعة القادمة منذ اليوم الأحد حتى ليلة الاثنين بإذن الله على أجزاء من مكة- الباحة- عسير- نجران- حائل وغرب وجنوب منطقة الرياض والربع الخالي والإمارات وعمان، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الأحد على شمال الشرقية وبين مكة والطائف وعلى عسير وعلى جنوب غرب منطقة الرياض وعلى الربع الخالي الإمارات وسلطنة عمان عليها سحب من النوع العملاق ابتعدوا عن الأودية وانتبهوا من حبات البرد.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم, حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.