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نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني بالتخفيف من تناول الأطعمة الدهنية، والإكثار في المقابل من تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف؛ لما لذلك من فوائد تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.
وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية أن النظام الغذائي السليم يمكن أن يقي الجسم من أمراض معينة؛ مثل السرطان، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والالتهاب المفصلي، ومرض السكري.
مختصّ: الأكل الصحي يقي الجسم من السرطان والسكري وأمراض أخرىفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-19
نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني بالتخفيف من تناول الأطعمة الدهنية، والإكثار في المقابل من تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف؛ لما لذلك من فوائد تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.
وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية أن النظام الغذائي السليم يمكن أن يقي الجسم من أمراض معينة؛ مثل السرطان، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والالتهاب المفصلي، ومرض السكري.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
08:00 PM
نصح بالتخفيف من الأطعمة الدهنية والإكثار من الغنيّة بالألياف
نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني بالتخفيف من تناول الأطعمة الدهنية، والإكثار في المقابل من تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف؛ لما لذلك من فوائد تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.
وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية أن النظام الغذائي السليم يمكن أن يقي الجسم من أمراض معينة؛ مثل السرطان، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والالتهاب المفصلي، ومرض السكري.
، مختصّ: الأكل الصحي يقي الجسم من السرطان والسكري وأمراض أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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