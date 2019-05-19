، تحذير من الصين.. إذا كنت مدخناً وأصبت بجلطة فانتظر أخرى قريباً ،

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خلصت دراسة صينية إلى أن المدخنين الذين أصيبوا بجلطة من قبل، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأخرى، إذا لم يقلعوا عن تلك العادة أو يحدوا منها على الأقل.
وشملت الدراسة التي أوردتها "رويترز" اليوم (الأحد)، 3069 شخصاً عاشوا بعد الإصابة بجلطة، بينهم 48 في المئة من المدخنين في حين أقلع تسعة في المئة منهم عن التدخين.
وكما كان متوقعاً كانت احتمالات الإصابة بجلطة ثانية لدى المدخنين أعلى، بكثير ممن لم يسبق لهم التدخين حتى إذا أقلعوا عنه بعد الإصابة بالجلطة الأولى، لكن من أقلعوا قلت لديهم الاحتمالات بنسبة 29 في المئة مقارنة بمن واصلوا التدخين.
وعاش كل المشاركين بالدراسة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إصابتهم بالجلطة، وزاد احتمال تكرار إصابة المدخنين بجلطات بزيادة عدد السجائر التي يدخنونها يومياً.
وبالمقارنة مع غير المدخنين، زاد خطر الإصابة بجلطة ثانية لدى من يدخنون ما يصل إلى 20 سيجارة في اليوم بنسبة 68 في المئة، كما وصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها لدى من يدخنون أكثر من 40 سيجارة يومياً.
وذكر الدكتور جلين شو في جامعة نانجينغ الطبية في جيانغسو بالصين وزملاؤه في الدراسة، التي نشرتها دورية جمعية القلب الأمريكية، أن دراستهم لم تضع في الاعتبار أن المدخنين قد يقومون بتغييرات أخرى في أساليب حياتهم عند الإقلاع مثل تناول الطعام الصحي، والمواظبة على التمارين الرياضية، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بجلطات.
وربطت العديد من الدراسات منذ وقت طويل بين التدخين، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها النوبات القلبية والجلطات، لكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على تأثير التدخين على احتمال الإصابة بجلطة أخرى لمن أصيبوا بها بالفعل.
تحذير من الصين.. إذا كنت مدخناً وأصبت بجلطة فانتظر أخرى قريباًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
خلصت دراسة صينية إلى أن المدخنين الذين أصيبوا بجلطة من قبل، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأخرى، إذا لم يقلعوا عن تلك العادة أو يحدوا منها على الأقل.
وشملت الدراسة التي أوردتها "رويترز" اليوم (الأحد)، 3069 شخصاً عاشوا بعد الإصابة بجلطة، بينهم 48 في المئة من المدخنين في حين أقلع تسعة في المئة منهم عن التدخين.
وكما كان متوقعاً كانت احتمالات الإصابة بجلطة ثانية لدى المدخنين أعلى، بكثير ممن لم يسبق لهم التدخين حتى إذا أقلعوا عنه بعد الإصابة بالجلطة الأولى، لكن من أقلعوا قلت لديهم الاحتمالات بنسبة 29 في المئة مقارنة بمن واصلوا التدخين.
وعاش كل المشاركين بالدراسة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إصابتهم بالجلطة، وزاد احتمال تكرار إصابة المدخنين بجلطات بزيادة عدد السجائر التي يدخنونها يومياً.
وبالمقارنة مع غير المدخنين، زاد خطر الإصابة بجلطة ثانية لدى من يدخنون ما يصل إلى 20 سيجارة في اليوم بنسبة 68 في المئة، كما وصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها لدى من يدخنون أكثر من 40 سيجارة يومياً.
وذكر الدكتور جلين شو في جامعة نانجينغ الطبية في جيانغسو بالصين وزملاؤه في الدراسة، التي نشرتها دورية جمعية القلب الأمريكية، أن دراستهم لم تضع في الاعتبار أن المدخنين قد يقومون بتغييرات أخرى في أساليب حياتهم عند الإقلاع مثل تناول الطعام الصحي، والمواظبة على التمارين الرياضية، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بجلطات.
وربطت العديد من الدراسات منذ وقت طويل بين التدخين، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها النوبات القلبية والجلطات، لكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على تأثير التدخين على احتمال الإصابة بجلطة أخرى لمن أصيبوا بها بالفعل.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:55 PM
20 سيجارة يومياً تجلبها بنسبة 68 %
خلصت دراسة صينية إلى أن المدخنين الذين أصيبوا بجلطة من قبل، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأخرى، إذا لم يقلعوا عن تلك العادة أو يحدوا منها على الأقل.
وشملت الدراسة التي أوردتها "رويترز" اليوم (الأحد)، 3069 شخصاً عاشوا بعد الإصابة بجلطة، بينهم 48 في المئة من المدخنين في حين أقلع تسعة في المئة منهم عن التدخين.
وكما كان متوقعاً كانت احتمالات الإصابة بجلطة ثانية لدى المدخنين أعلى، بكثير ممن لم يسبق لهم التدخين حتى إذا أقلعوا عنه بعد الإصابة بالجلطة الأولى، لكن من أقلعوا قلت لديهم الاحتمالات بنسبة 29 في المئة مقارنة بمن واصلوا التدخين.
وعاش كل المشاركين بالدراسة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إصابتهم بالجلطة، وزاد احتمال تكرار إصابة المدخنين بجلطات بزيادة عدد السجائر التي يدخنونها يومياً.
وبالمقارنة مع غير المدخنين، زاد خطر الإصابة بجلطة ثانية لدى من يدخنون ما يصل إلى 20 سيجارة في اليوم بنسبة 68 في المئة، كما وصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها لدى من يدخنون أكثر من 40 سيجارة يومياً.
وذكر الدكتور جلين شو في جامعة نانجينغ الطبية في جيانغسو بالصين وزملاؤه في الدراسة، التي نشرتها دورية جمعية القلب الأمريكية، أن دراستهم لم تضع في الاعتبار أن المدخنين قد يقومون بتغييرات أخرى في أساليب حياتهم عند الإقلاع مثل تناول الطعام الصحي، والمواظبة على التمارين الرياضية، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بجلطات.
وربطت العديد من الدراسات منذ وقت طويل بين التدخين، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها النوبات القلبية والجلطات، لكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على تأثير التدخين على احتمال الإصابة بجلطة أخرى لمن أصيبوا بها بالفعل.
، تحذير من الصين.. إذا كنت مدخناً وأصبت بجلطة فانتظر أخرى قريباً ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.