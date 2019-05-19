، بعد تعليقها 4 أيام.. "العسكري السوداني" يستأنف المفاوضات مع المتظاهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناقش نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته

تُستأنف، اليوم "الأحد"، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني.

وفقًا لـ"فرانس برس" أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الحركة الاحتجاجية؛ أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وأوضح التحالف أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة من مساء اليوم (19,00 ت غ)، وستناقش القضايا العالقة فيما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء الماضي ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، الذي انتقد تدهور الأمن في العاصمة بسبب إقامة المتظاهرين متاريس في شوارع عدة.