، بعد تعليقها 4 أيام.. "العسكري السوداني" يستأنف المفاوضات مع المتظاهرين ،

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تُستأنف، اليوم "الأحد"، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني.
وفقًا لـ"فرانس برس" أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الحركة الاحتجاجية؛ أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح التحالف أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة من مساء اليوم (19,00 ت غ)، وستناقش القضايا العالقة فيما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء الماضي ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، الذي انتقد تدهور الأمن في العاصمة بسبب إقامة المتظاهرين متاريس في شوارع عدة.
بعد تعليقها 4 أيام.. "العسكري السوداني" يستأنف المفاوضات مع المتظاهرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
تُستأنف، اليوم "الأحد"، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني.
وفقًا لـ"فرانس برس" أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الحركة الاحتجاجية؛ أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح التحالف أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة من مساء اليوم (19,00 ت غ)، وستناقش القضايا العالقة فيما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء الماضي ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، الذي انتقد تدهور الأمن في العاصمة بسبب إقامة المتظاهرين متاريس في شوارع عدة.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:49 PM
تناقش نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته
تُستأنف، اليوم "الأحد"، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني.
وفقًا لـ"فرانس برس" أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الحركة الاحتجاجية؛ أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح التحالف أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة من مساء اليوم (19,00 ت غ)، وستناقش القضايا العالقة فيما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء الماضي ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، الذي انتقد تدهور الأمن في العاصمة بسبب إقامة المتظاهرين متاريس في شوارع عدة.
، بعد تعليقها 4 أيام.. "العسكري السوداني" يستأنف المفاوضات مع المتظاهرين ،
المصدر : الخليج 365
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