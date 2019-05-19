، حالة عمّار.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 184 ألف حبة كبتاجون ،

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تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (184,737) حبة، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة لغرض إيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار محمد قيسي أنه جرى إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولاً للجمرك حافلة ركاب تقل (47) راكباً، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عُثر في إحدى حقائب الركاب على (100) ألف حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية في الحقيبة وذلك بإخفائها في تجويف الحقيبة من الداخل.
وأضاف مدير عام الجمرك أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة وفي حافلة أخرى تقل (31) راكباً عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (84.737) حبة كبتاجون، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن موسم العمرة والحج من الأوقات التي يستغلها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، والجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة وتعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية في سبيل منع دخول مثل هذه الآفات.
حالة عمّار.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 184 ألف حبة كبتاجونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (184,737) حبة، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة لغرض إيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار محمد قيسي أنه جرى إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولاً للجمرك حافلة ركاب تقل (47) راكباً، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عُثر في إحدى حقائب الركاب على (100) ألف حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية في الحقيبة وذلك بإخفائها في تجويف الحقيبة من الداخل.
وأضاف مدير عام الجمرك أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة وفي حافلة أخرى تقل (31) راكباً عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (84.737) حبة كبتاجون، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن موسم العمرة والحج من الأوقات التي يستغلها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، والجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة وتعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية في سبيل منع دخول مثل هذه الآفات.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:52 PM
مُخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة لإيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة
تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (184,737) حبة، وذلك بعد اكتشافها مُخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة لغرض إيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار محمد قيسي أنه جرى إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولاً للجمرك حافلة ركاب تقل (47) راكباً، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عُثر في إحدى حقائب الركاب على (100) ألف حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية في الحقيبة وذلك بإخفائها في تجويف الحقيبة من الداخل.
وأضاف مدير عام الجمرك أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة وفي حافلة أخرى تقل (31) راكباً عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (84.737) حبة كبتاجون، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن موسم العمرة والحج من الأوقات التي يستغلها أرباب التهريب لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، والجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة وتعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية في سبيل منع دخول مثل هذه الآفات.
، حالة عمّار.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 184 ألف حبة كبتاجون ،
المصدر : الخليج 365
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