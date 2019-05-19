تفاصيل مثيرة في قضية المولودة “نور” المختطفة في جدة .. وهذا ما كشفه عم الرضيعة

قال عم الرضيعة نور، التي اختطفت يوم الخميس، من أحد مستشفيات مدينة جدة، إنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة. واتهم عبد الرحمن فارع من أسماها “سيدة المصعد” باختطاف المولودة، نافيا أن يكون لدى الأسرة أي خلاف مع أي طرف، ومستبعدا أن تكون الجريمة انتقاما، بحسب صحيفة “عكاظ” .

تصفية حسابات

ورجح عم الرضيعة أن يكون الأمر تصفية حساب مع المستشفى الواقع في حي الحمراء، وليس مع الأسرة بعينها، خصوصا أن الخاطفة عمدت إلى تغيير ملابس المولودة للتمويه، ما يشير ربما إلى علاقتها برعاية المواليد في المستشفيات. وقال عم المولودة إنه عثر عليها وهي في حالة صحية جيدة، في مستشفى بحي النهضة، إذ عمدت الخاطفة إلى وضع ورقة برقم هاتف الأسرة، ما يثير علامات استفهام، وهو أمر محل تحريات الجهات المختصة، مشيرا إلى أن انتشار الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي ربما ضيق الخناق على الخاطفة، فقررت إعادتها لذويها.

تفاصيل الواقعة من بدايتها

وروى عم الرضيعة تفاصيل الحادثة من بدايتها، والتي وقعت في يوم الولادة نفسه ليلا، إذ ولدت الرضيعة فجر الخميس، ووقعت حالة الاختطاف عند الـ 10 ليلا من اليوم نفسه. وقال فارع: “أظهرت كاميرات المراقبة سيدة تدخل المستشفى بزي نسائي، وتخرج من المصعد بزي التمريض، ودخلت على الأم التي كانت ترافقها شقيقتها، وأخذت المولودة بعربة الحضانة، مدعية أنها ستسلمها إلى الطبيب للفحص، وهو أمر أدخل الشك في نفس الخالة، التي تابعت السيدة، ووجدت عربة الحضانة لاحقا في الممر من دون الرضيعة، إذ هربت الخاطفة عبر مصعد العمال الخلفي، ومن ثم سلمتها إلى مركبة كانت تنتظرها عند البوابة الرئيسة للمستشفى، قبل اختفائها”.