الفالح: الهجمات التخريبية لم تؤثر على إنتاج المملكة

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأحد إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخراً تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة. ووفق ما نقلته رويترز أضاف الوزير الفالح: إن الأصول السعودية تحظى بحماية جيدة.
وتعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين هاجمت طائرات مسيرة منشآت نفطية غربي العاصمة الرياض.
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