شاهد: أمانة جدة تغلق 410 منشآت غذائية في الأسبوع الثاني من رمضان

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك 410 منشآت غذائية ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة. ونفذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي نحو 1923 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار 1371 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسط الموسمية، كما جرى سحب 460 عينة من الأطعمة وإتلاف 1100 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

وتلقت الأمانة 261 بلاغاً وعالجت 321 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 349 بائعاً مخالفاً وإتلاف 336 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.