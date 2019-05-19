نادي الكوميديا يوضح ملابسات فيديو الإساءة لمصابي الحد الجنوبي

علق “نادي الكوميديا” على قضية الفيديو المتداول الذي ظهر فيه شخص وهو يقدم أداءً كوميديا اعتُبر أن فيه إساءة لمصابي الحد الجنوبي.

وأوضح النادي الذي ظهر الشخص على مسرحه، أن المقطع المتداول لفعالية أقيمت قبل 3 سنوات، مبيناً أن المؤدي لم يكن يتحدث عن جنود المملكة وإنما كان الحديث عن الحرب العالمية الثانية، وتم إخراجه من السياق.

وقال “لا يجرؤ أي شخص على أن يتحدث عن أبطالنا، ولن تسمح إدارة “الكوميدي كلوب” لكائناً من كان بالمساس بأحد الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية”، مضيفاً “نؤكد حبنا وتقديرنا للجنود البواسل في الحد الجنوبي وفِي كل شبر من وطننا العظيم، حيث إنه لهم الفضل بعد الله في إحساسنا بالأمن والأمان.. حفظهم الله ورعاهم”.

وعبر النادي عن اعتذاره لأي إساءة فهم للمقطع، مشيراً إلى أنه سيكون أكثر حرصاً على رقابة مثل هذه الأمور وأي أمر قد يؤدي لسوء فهم أو إزعاج.

وكان مقدم فقرة في فعالية داخل نادي الكوميديا بجدة قد ظهر في الفيديو، وهو يتطرق لما يمكن أن تقدمه الكوميديا للترفيه في أوقات الحرب، وأشار خلال حديثه للجنود المصابين الذين فقدوا أطرافهم في الحروب، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.