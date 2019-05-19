لتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني .. المملكة تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني الرئيسية

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لتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني .. المملكة تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

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