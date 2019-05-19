هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تستهدف 25 دولة حول العالم

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد، شحنة من التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين؛ عبر الرحلات المنظمة لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة محمد بن عبدالواحد العريفي، والرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك.

ورَفع الدكتور عبدالله الصامل بهذه المناسبة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من عناية بكل ما يعمق الصلات ويعزز روابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين.

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وقال الصامل: «إننا نتشرف في وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ومن ذلك تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرة التي تتعاهد بها قيادتنا أشقائها وتتلمس حاجاتهم في شهر الخير».

وأوضح الصامل، أن اللجان تعمل على توزيع هذه الهدية بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج، كما جندت الوزارة طاقاتها وكوادرها لتصل إلى أكبر شريحة من المسلمين؛ حيث نستهدف بهذه الشحنة وما سبقها أكثر من مليون صائم في 25 دولة.

واختتم الصامل، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كل خير وأن يبارك في أعمارهما وأعمالهما وأن يتقبل منهما الصيام والقيام، متوجهاً بالشكر للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته الدؤوبة والتوجيهات المستمرة ببذل الحرص والعناية التامة في جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ووفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.